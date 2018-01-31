ГПУ: обвинуваченого в скоєнні теракту на Херсонщині засудили до 15 років тюрми

Генічеський районний суд Херсонської області засудив до 15 років позбавлення волі обвинуваченого у скоєнні теракту в селі Новоолексіївка Херсонської області у квітні 2016 року, повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

«Прокурор вимагав для злочинця довічне ув’язнення, суд призначив 15 років. Законність вироку прокуратурою буде вивчено й ухвалено рішення щодо можливого оскарження», – написав Лисенко у Facebook.

14 квітня в селищі Новоолексіївка Генічеського району, поблизу адміністративного кордону з окупованим Кримом, стався вибух в автомобілі ВАЗ-2101 з одеськими номерами, припаркованому в громадському місці. Одна людина загинула, шестеро були поранені.

Правоохоронці кваліфікували цей вибух як теракт.

Новоолексіївка – селище міського типу в Херсонській області, розташоване неподалік адміністративної межі з окупованим Росією Кримом. Саме в Новоолексіївці завершують свій шлях пасажирські поїзди кримського напрямку після припинення «Укрзалізницею» сполучення з окупованою територією.