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01 Лютий 2018, Київ 00:16
Новини | Події

ГПУ: обвинуваченого в скоєнні теракту на Херсонщині засудили до 15 років тюрми

За словами речника ГПУ Андрія Лисенка, прокурор вимагав для обвинуваченого довічного ув'язнення

Генічеський районний суд Херсонської області засудив до 15 років позбавлення волі обвинуваченого у скоєнні теракту в селі Новоолексіївка Херсонської області у квітні 2016 року, повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

«Прокурор вимагав для злочинця довічне ув’язнення, суд призначив 15 років. Законність вироку прокуратурою буде вивчено й ухвалено рішення щодо можливого оскарження», – написав Лисенко у Facebook.

14 квітня в селищі Новоолексіївка Генічеського району, поблизу адміністративного кордону з окупованим Кримом, стався вибух в автомобілі ВАЗ-2101 з одеськими номерами, припаркованому в громадському місці. Одна людина загинула, шестеро були поранені.

Правоохоронці кваліфікували цей вибух як теракт.

Новоолексіївка – селище міського типу в Херсонській області, розташоване неподалік адміністративної межі з окупованим Росією Кримом. Саме в Новоолексіївці завершують свій шлях пасажирські поїзди кримського напрямку після припинення «Укрзалізницею» сполучення з окупованою територією.

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