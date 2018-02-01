Один військовий загинув, двоє поранені минулої доби на Донбасі – штаб АТО

Один український військовий загинув і двоє зазнали бойових травм на сході України 31 січня, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 5 обстрілів позицій сил АТО.

Повідомляється, що обстріли бойовики вели біля Новоолександрівки, Станиці Луганської, Авдіївки та Павлополя.

«Наражаючи на небезпеку цивільне населення, російсько-окупаційні війська підступно обстріляли околиці Кримського. Три міни калібру 120 міліметрів розірвалися на ділянці місцевості у межах цього прифронтового села. За попередньою інформацією, потерпілих серед мирного населення немає», – йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

В угрупованні «ЛНР» звинуватили ЗСУ в двох порушеннях режиму тиші минулої доби. На сайтах угруповання «ДНР», що контролює частину Донецької області України, оновленої інформації за останні години не надають.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.