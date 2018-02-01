Росія: з космодрому «Східний» стартувала ракета-носій з 11 супутниками

Ракета-носій «Союз-2.1а» із 11 супутниками стартувала вранці 1 лютого з космодрому «Східний», повідомляють російські ЗМІ. За даними «Роскосмосу», всі три ступені ракети відокремились.

Це вже третій запуск ракети з цього космодрому – перший відбувся в квітні 2016 року, коли ракета «Союз» вивела на орбіту три супутники, другий – у листопаді 2017-го, коли були втрачені 19 запущених супутників.

Нинішні супутники призначені для моніторингу техногенних і природних надзвичайних ситуацій, зокрема стихійних гідрометеорологічних явищ, викидів небезпечних речовин в атмосферу тощо.