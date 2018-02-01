Росія: суд визнав екс-губернатора Бєлих винним в отриманні хабара

Пресненський суд Москви визнав винним в отриманні хабара колишнього губернатора Кіровської області Росії Микиту Бєлих.

«Суд встановив провину Бєлих в отриманні хабара», – сказала суддя Тетяна Васюченко.

Про покарання для екс-губернатора йтиметься в заключній частині судового акта.

26 січня Бєлих виступив з останнім словом у суді. Він заявив, що його провина не була доведена в ході розслідування або судового процесу, який почався у вересні.

Микита Бєлих у 2005-2008 роках очолював опозиційну партію «Союз правих сил» (її вже не існує), першим лідером якої раніше був убитий 2015 року опозиціонер Борис Нємцов, і різко критикував політику президента Росії Володимира Путіна.

2008 року його запропонував на посаду губернатора Кіровської області Дмитро Медведєв, що на той час обіймав посаду президента Росії. Цей крок тоді викликав здивування в російських опозиційних колах. Радником Микити Бєлих на губернаторській посаді якийсь час був інший відомий російський опозиційний діяч Олексій Навальний. Соратники політика називали його «останнім опозиціонером, який вірив, що зможе вбудуватися у владу» в Росії.

Політика затримали в Москві 24 червня 2016 року, як стверджує слідство, під час отримання частини хабара, що загалом мав скласти 400 тисяч євро. Політик звинувачення відкидає. Приблизно через місяць президент Росії Володимир Путін зняв Микиту Бєлих із посади губернатора Кіровської області «через втрату довіри». Згодом Басманний суд Москви ухвалив арештувати майно колишнього губернатора Кіровської області.

Прокуратура Росії просить засудити до 10 років колонії суворого режиму Микиту Бєлих, а також оштрафувати його на 100 мільйонів рублів та назавжди заборонити обіймати державні посади.