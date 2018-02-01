МОН не скасовувало і не може скасувати батьківські комітети – заява

Міністерство освіти і науки спростовує інформацію про скасування батьківських комітетів.



Як повідомляє прес-служба відомства, водночас МОН планує через закон змінити правила створення таких комітетів та їх взаємодії зі школою.

У МОН наголошують, що у межах своїх законних повноважень міністерство не мало і не має стосунку до створення в закладах загальної середньої освіти органів батьківського самоврядування (батьківських комітетів).

«Накази, що втратили чинність (№ 440 та 205), були складовою «старого» законодавства та за своєю правовою природою мали рекомендаційний характер і не містили жодних загальнообов’язкових норм», – йдеться у повідомленні.

У МОН додають, що на сьогодні рішення про створення батьківських комітетів все ще приймає сам заклад і це не залежить від бажання батьків – це має змінити новий закон «Про загальну середню освіту».

Сьогодні ЗМІ поширили повідомлення, що міністр освіти Лілія Гриневич підписала наказ №1649, який скасовує діяльність батьківських комітетів у школах.