Міністерство освіти і науки України спростувало інформацію про скасування батьківських комітетів у школах. Напередодні ЗМІ поширили повідомлення, що нібито міністр освіти Лілія Гриневич підписала наказ щодо скасування діяльності таких комітетів. Врегулювати їхню діяльність невдовзі має новий закон «Про загальну середню освіту». Нерідко батьки нарікають, що саме через такі комітети вони змушені оплачувати різноманітні потреби шкіл. Чи потрібні батьківські комітети у школах? Про це кореспонденти Радіо Свобода запитали у киян.