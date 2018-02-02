Батьки більше впливатимуть на ситуацію у школі – Гриневич

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич в ефірі Радіо Свобода пояснила, як зміняться батьківські комітети у школі.

За її словами, новий закон «Про освіту» передбачає, що батьки отримають більше впливу на ситуацію у школі, зокрема щодо фінансування навчальних закладів.

«Ми зобов’язали всі навчальні заклади разом із місцевими адміністраціями оприлюднити всі надходження – від місцевого бюджету, державного, від батьків, і на що це витрачено. Сьогодні у зв’язку з фінансовою децентралізацією значно більші гроші вкладаються на місцях в систему освіти, але й до батьків також звертаються за грошима. Батькам треба ухвалювати усвідомлене рішення, що підтримувати, що не підтримувати», – сказав Лілія Гриневич.

Міністр додала, що батьківські комітети, можливо, називатимуться по-іншому, але головне – вони виконуватимуть роль батьківського самоврядування.

«Закон каже, що повинно бути батьківське самоврядування. Чи це буде комітет, чи це буде ще якась додаткова рада… Батьки, батьківське самоврядування, мають право визначитися, як вони називатимуться – це одна справа, інша справа – батьки повинні зі свого середовища обрати людей, яким вони довіряють. Це не може бути затверджено педагогічною радою чи трудовим колективом школи», – зазначила Лілія Гриневич.

Основні засади батьківського самоврядування у школі буде описано у новому законопроекті «Про загальну середньою освіту», який зараз готується.

Раніше Міністерство освіти і науки заперечило інформацію про скасування батьківських комітетів.

Перед цим ЗМІ поширили інформацію, що міністр освіти Лілія Гриневич підписала наказ №1649, який скасовує діяльність батьківських комітетів у школах.