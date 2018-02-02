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02 Лютий 2018, Київ 14:19
Новини | Політика

Турчинов очікує, що ЗСУ візьмуть на озброєння крилату ракету наприкінці 2018 – на початку 2019 року

Перше успішне випробування нової української крилатої ракети, 30 січня 2018 року

Збройні сили України можуть взяти на озброєння крилату ракету наприкінці 2018-го – на початку 2019 року, заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов під час відкриття Центру реагування на кіберзагрози в Києві.

«На озброєнні в нас не залишилось жодної крилатої ракети. Саме тому це були дуже важливі для нас випробування, і Україна, фактично, вже має крилату ракету, безумовно, треба продовжувати роботу. Я сподіваюся, наприкінці цього року або на початку наступного ми проведемо державні випробування та візьмемо на озброєння», – сказав Турчинов.

Україна провела успішне випробування власної крилатої ракети (відео)
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30 січня в РНБО повідомили про проведення успішних льотних випробувань української крилатої ракети наземного базування, яка здатна точно уражати наземні й морські цілі. Турчинов тоді зазначив, що це повністю українська розробка конструкторів державного підприємства «ДержККБ «Луч» у співпраці з іншими державними і приватними підприємствами ОПК України.

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