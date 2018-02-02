Розсекречений меморандум про можливу упередженість ФБР та Мін’юсту щодо Трампа оприлюднили

Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив розсекречений меморандум, у якому ФБР та Міністерство юстиції звинувачуються в упередженості щодо президента США Дональда Трампа.

Згідно з тектом меморандуму, у його основу покладена інформація з так званого «досьє» на політика, яке нібито створювали на замовлення штабу опонента Трампа на виборах президента, кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

У документі також ідеться про нібито незаконний запит ФБР на прослуховування в 2016 році розмов членів передвиборчого штабу Трампа.

2 лютого розсекретити підготовлений республіканцями в Конгресі меморандум дозволив сам Трамп.

«Те, що відбувається в нашій країні, – це сором… Багатьом людям у нашій країні має бути соромно», – сказав президент.

За даними джерел агентства «Франс-Прес», Трамп проігнорував застереження директора ФБР Крістофера Рея і схвалив публікацію меморандуму без жодних редакцій.

Меморандум на чотири сторінки був складений членами Комітету з розвідки Палати представників, однієї з трьох комісій Конгресу, які розслідують ймовірне втручання Росії у вибори 2016 року в США. Він був написаний республіканцями-членами комітету з розвідки під керівництвом Девіда Нуньєса.