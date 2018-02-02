Мінфін США застерігає від розширення санкцій проти Росії

Потенційне розширення санкцій на суверенний борг Росії і цінні папери може виявитися негативним для світових ринків, йдеться в звіті Міністерства фінансів США.

Американські ЗМІ повідомляють, що звіт був направлений до Конгресу США 29 січня.

Міністерство фінансів США застерігає, що розширення санкцій може зашкодити «і Росії, і інвесторам та бізнесу США».

У документі наголошується, що заборона на покупку нових випусків облігацій федеральної позики стримає економічне зростання Росії, посилить навантаження на банки і призведе до заходів у відповідь Москви проти Вашингтона.

Доповідь підготовлена відповідно до закону «про протидію супротивникам США шляхом санкцій». У кінці січня документ направили з Мінфіну в Конгрес США.

30 січня Міністерство фінансів США оприлюднило «кремлівську доповідь» – список наближених до президента Росії Володимира Путіна осіб, щодо яких можуть бути запроваджені санкції. У документі 210 імен. Серед них – члени уряду Росії, співробітники адміністрації Володимира Путіна, голови держкорпорацій, керівники правоохоронних відомств і олігархи.

Після публікації доповіді міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що на його основі можуть бути запроваджені нові обмеження щодо Росії. Деталі він не розкрив.

У 2014 році США запровадили санкції проти Росії через анексію Криму і агресію Москви на сході України. Пізніше санкційні списки розширювалися.