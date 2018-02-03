Троє військових ЗСУ поранені минулої доби на Донбасі – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 2 лютого поранень зазнали троє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 4 рази порушили режим тиші, це сталося на донецькому напрямку.

«Противник майже три години з невеликою перервою обстрілював позиції українських оборонців з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у передмісті Авдіївки. На півдні Донецької області ворог порушував режим тиші з 82-міліметрових мінометів та гранатометів у районі населених пунктів Лебединське і Павлопіль», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у штабі уточнили, що 1 лютого через підрив на невстановленому вибуховому пристрої загинув один військовий. Раніше в оперативних зведеннях за цей день вказувалось, що доба минула без втрат.

«Висловлюємо співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за мирне майбутнє України», – написали в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в 15 порушеннях режиму тиші за минулу добу. Бойовики з угруповання «ЛНР» вказують про один обстріл військовими ЗСУ підконтрольних бойовикам територій.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.