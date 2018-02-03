МЗС Росії занепокоєне «антиросійською спрямованістю» ядерної доктрини США

Міністерство оборони Росії розкритикувало новий документ із ядерної політики, виданий напередодні адміністрацією президента США Дональда Трампа.

У МЗС Росії 3 лютого заявили, що Москва «розчарована» цим документом, який вважає «конфронтаційним» і «антиросійським».

«Розглядаємо це як недобросовісну спробу перекласти на інших свою відповідальність за деградацію ситуації у сфері міжнародної та регіональної безпеки і розбалансування механізмів контролю над озброєннями, що стало наслідком серії безвідповідальних кроків саме США», – йдеться в заяві.

МЗС Росії особливо засудило згадані у новій ядерній доктрині США проекти створення ядерних боєприпасів малої потужності. Москва наполягає, що це може суттєво знизити поріг застосування ядерної зброї і «призвести до виникнення ракетно-ядерної війни навіть в ході конфліктів малої інтенсивності».

Крім того, російська сторона стверджує, що дотримується всіх своїх міжнародних зобов’язань і відкидає твердження про те, що Москва не зацікавлена в скороченні запасів ядерної зброї.

В оприлюдненій 2 лютого доктрині, яка визначає ядерні цілі Пентагона за президентства Трампа, йдеться про намір розширити американські ядерні можливості, головним чином, у відповідь на дії Росії в останні роки.

У документі, який зазвичай видається на початку роботи нової адміністрації, вказано, що Росію треба переконати в тому, що вона зіткнеться з «неприйнятно небезпечними витратами», якщо погрожуватиме навіть обмеженим ядерним нападом в Європі.

Попередня ядерна доктрина США була опублікована в 2010 році за часів президентського правління Барака Обами.

У середині грудня 2017 року президент США Дональд Трамп представив нову стратегію національної безпеки. Росія і Китай в ній названі «ревізіоністськими державами», які збільшують витрати на оборону і застосовують репресивні заходи до громадянського суспільства.