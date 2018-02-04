Бойовики на Донбасі намагаються залякати патрулі ОБСЄ – речник Міноборони

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі обстрілюють позиції української армії з метою провокацій, і тим самим залякують представників спостережної місії ОБСЄ. Про це розповів речник Міноборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк на брифінгу 4 лютого, посилаючись на уточнену інформацію прес-центру штабу української військової операції на сході.

За його словами, 2 лютого після 13:00 із напрямку тимчасово окупованої Ясинуватої російсько-окупаційні війська розпочали провокативний обстріл позицій українських військовослужбовців поблизу Авдіївки.

«Під час цього обстрілу противником було здійснено черговий акт залякування представників патруля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, який на той час проводив моніторинг поточної ситуації за два кілометри на схід від лінії зіткнення», – сказав Гуцуляк.

Він підкреслив, що такі деструктивні дії з боку проросійських бойовиків давно стали нормою їх поведінки стосовно міжнародних спостерігачів та свідчать про небажання дотримання будь-яких угод.

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ повідомляли, що спостерігачі місії вдень 2 лютого під час перебування поблизу тимчасово окупованого міста Ясинувата Донецької області потрапили під обстріл бойовиків.

На сайтах угруповання «ДНР» відповідальність за цей інцидент поклали на українських військових, повідомивши, що обстріл спостерігачів ОБСЄ вівся з боку позицій 25 окремої повітрянодесантної бригади ЗСУ.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.