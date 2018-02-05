Парубій: Рада в лютому розгляне призначення нового голови Нацбанку

Верховна Рада України в лютому вирішить питання з призначенням голови Національного банку України, прогнозує спікер парламенту Андрій Парубій.

За його словами, перед голосуванням у сесійному залі рішення щодо кандидата має ухвалити профільний комітет. Крім того, Парубій заявив, що кандидат на посаду має зустрітися з усіма фракціями парламенту.

«Планую цього місяця, якщо не цього тижня, то наступного пленарного. Планую не затягувати з цим питанням і невідкладно поставити його на розгляд Верховної Ради України», – сказав Парубій 5 лютого в Києві.

Спікер парламенту додав, що засідання комітету відбудеться вже цього тижня.

Президент України Петро Порошенко 18 січня вніс до Верховної Ради проекти постанов про звільнення Валерії Гонтаревої з посади глави Національного банку України та призначення на цю посаду Якова Смолія.

Гонтарева у квітні 2017 року повідомила, що подала президентові України заяву про відставку за власним бажанням, з травня 2017 року виконувачем обов’язків голови НБУ став перший заступник Гонтаревої Яків Смолій. Чутки про відставку Гонтарева з’явилися ще в лютому 2016 року. Проте тоді у Національному банку України зазначили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Гонтарєва очолювала НБУ з 2014 року. Під її керівництвом відбулося значне зменшення кількості банків у фінансовій системі України, оскільки регулятор збільшив вимоги до статутного капіталу й інших показників діяльності фінансових установ.