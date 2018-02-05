Порошенко схвалив законопроект РНБО про національну безпеку й передав його на розгляд Ради

Президент України Петро Порошенко своїм указом схвалив рішення Ради національної безпеки і оборони, яка запропонувала йому передати проект закону про національну безпеку на розгляд Верховної Ради, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Згідно з даними на сайті АП, указ Порошенка датується 2 лютого і набирає чинності з дня його опублікування.

17 січня РНБО підтримала проект закону «Про національну безпеку України». У Раді нацбезпеки й оборони заявили, що після схвалення парламентом цей документ має стати основою для розробки та оновлення законодавства у сфері національної безпеки і оборони.

Секретар РНБО Олександр Турчинов тоді заявив, що положення законопроекту спрямовані на підвищення ефективності діяльності всіх складових сектору безпеки і оборони відповідно до норм і стандартів НАТО та ЄС.