Гройсман: уряд розширив на 20% перелік препаратів програми «Доступні ліки»

Уряд розширив на 20 відсотків перелік препаратів програми «Доступні ліки», повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Facebook.

«Тепер 239 препаратів від хронічних захворювань можна отримати в аптеці безкоштовно або з незначною доплатою. З лютого 2018 року перелік ліків, що включені до програми, збільшився на 20 відсотків (у 2017 було 198 препаратів). Фінансування програми в цьому році ми збільшили на 40 відсотків – до 1 мільярда гривень», – написав Гройсман.

За його словами, 47 препаратів з оновленого переліку можна отримати в аптеці безкоштовно за рецептом лікаря, їхню вартість повністю компенсує держава. Він додав, що до програми зараховані препарати 48 виробників: 30 іноземних та 18 українських.

Програма «Доступні ліки» стартувала в Україні 1 квітня 2017 року. Гройсман зазначив, що за цей час держава відшкодувала вартість ліків від хронічних захворювань за майже 14 мільйонами рецептів на загальну суму понад 600 мільйонів гривень.