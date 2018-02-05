Справу про вбивство депутата Миргородської міськради передали до суду – ГПУ

Кримінальне провадження про вбивство депутата міської ради Миргорода на Полтавщині Олега Супруненка влітку 2017 року передали до суду 31 січня, повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко у Facebook.

Він заявив, що в Полтавській області «знешкоджене злочинне угруповання» з чотирма людьми у складі, організатором якого був депутат Миргородської ради.

«Правоохоронними органами Полтавської області трьох злочинців вдалося затримати. Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Одного із злочинців у зв’язку з переховуванням від органів досудового розслідування оголошено у розшук», – написав Лисенко.

Він додав, що їхні дії кваліфікують як «умисне тяжке тілесне ушкодження вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або таке, що спричинило смерть потерпілого». Підозрюваним загрожує 10 років позбавлення волі.

За словами Лисенка, конфлікт, унаслідок якого отримав травми Супруненко, стався «на ґрунті особистих неприязних стосунків, що виникли через розбіжності в політичних поглядах щодо соціально-економічного розвитку міста».

ВО «Свобода» повідомляло, що на Супруненка напали близько першої години ночі 12 липня 2017 року невідомі в масках і завдали йому травми голови та численні переломи. Депутат помер у лікарні 7 серпня.