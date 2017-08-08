На Полтавщині після побиття помер депутат міськради від ВО «Свобода» – заява

Депутат міської ради Миргорода на Полтавщині Олег Супруненко, який там очолював фракцію ВО «Свобода», помер у лікарні 7 серпня, повідомляє прес-служба партії.

За даними партії, чоловік провів майже місяць у реанімації у важкому стані після побиття.

«12 липня в Миргороді о 1-й годині ночі на «свободівця» напали невідомі у масках, які завдали йому тяжкі поранення: серйозні травми голови та численні переломи. Олега покинули у непритомному стані на узбіччі. Більше трьох тижнів (26 днів) він перебував в реанімації у вкрай тяжкому стані. Правоохоронці не відкидають версію, пов'язану з професійною та політичною діяльністю Олега», – йдеться у повідомленні.

Водночас, як раніше заявляв керівник Миргородського відділі поліції Володимир Река, слідство розглядає багато різних версій, справу розслідує поліція і прокуратура.