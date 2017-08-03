Росія: журналіст «Нової газети» написав у прокуратуру заяву про побиття приставами

У Росії кореспондент «Нової газети» Алі Феруз написав заяву у прокуратуру з проханням розслідувати своє побиття судовими приставами, які доставляли його до спецприймальника. Про це повідомив його адвокат Данило Хаймович «Інтерфаксу».

Феруз, якого суд постановив видворити з Росії, розповів про побиття приставами у четвер вранці. Член громадської спостережної комісії Євген Єнікеєв повідомив, що у журналіста зафіксовані гематоми.

У четвер біля будівлі адміністрації президента Росії пройшла низка одиночних пікетів на підтримку Феруза. За роздачу листівок затримали чотирьох активістів. Аналогічні акції пройдуть у Петербурзі, Вільнюсі і Берліні.

На захист Алі Феруза виступили міжнародні правозахисні організації «Репортери без кордонів», Amnesty International і Human Rights Watch. Правозахисники стверджують, що в Узбекистані журналіста можуть чекати тортури. У Раді з прав людини видворення Феруза назвали порушенням російської Конституції. У Кремлі при цьому заявили, що влада не може «закрити очі» на нібито допущені журналістом порушення міграційного законодавства.

Алі Феруз (Худоберді Нурматов) був затриманий у вівторок у Москві біля будівлі редакції «Нової газети». За день до цього він подав скаргу на рішення про відмову надати йому політичний притулок у Росії. 1 серпня Басманний суд Москви ухвалив рішення депортувати Феруза до Узбекистану. Після цього він намагався накласти на себе руки. У 2012 році у Феруза вкрали паспорт. Повернутися на батьківщину, щоб відновити документи, він не може. За словами журналіста, в Узбекистані йому може бути пред’явлене звинувачення у співпраці з терористичними організаціями.