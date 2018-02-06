У школах Запоріжжя запровадили карантин – міська рада

З 7 лютого у шкільних та позашкільних закладах Запоріжжя на невизначений термін оголосили карантин, повідомив Радіо Свобода керівник прес-служби міського голови Андрій Ковальський

Карантин запроваджують з метою запобігання захворюванню дітей на грип. У місті також обмежать заняття у ДЮСШ.

«Мінімізувати (роботу ДЮСШ – ред.), якщо не має потреби проводити масові заходи, то їх не проводити. Повністю закрити не можна, бо там своя специфіка навчального процесу, бо тренування-збори, але по максимуму обмежити кількість таких заходів», – повідомив Ковальський.

Дитячі садочки міста на карантин не закриватимуть.

5 лютого навчальний процес призупинили школи в Миколаєві, а 6-го – у Рівному.

Грип – це гостре респіраторне захворювання, яке викликається вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт. Лікарі зауважують, що організм людини з віком має дедалі меншу здатність самостійно справлятися із захворюваннями, тому рекомендується зробити щеплення від грипу.