Із фракції БПП вийшли двоє депутатів – Парубій

Із фракції партії «Блок Петра Порошенка» в парламенті вийшли народні депутати Віктор Кривенко та Павло Кишкар, повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час засідання парламенту.

Після виходу депутатів у фракції партії «Блок Петра Порошенка» залишилися 136 народних депутатів.

Кривенко та Кишкар оголосили про вихід із фракції у грудні 2017 року.

«Причини, які змусили нас перебувати у фракції, більше не актуальні. Перебування у фракції жодним чином не наблизило звільнення (голови Нацбанку Валерії – ред.) Гонтаревої або зняття з посади російського громадянина (мера Одеси Геннадія – ред.) Труханова. Ми не голосували ні за пенсійну реформу, ні за кодекси, ні за «аудитора з сумки» НАБУ, ні за декларації для активістів-антикорупціонерів. Утиски НАБУ, тиск на антикорупційний комітет, «Роттердам +» і купа іншого, проти чого ми виступаємо», – написав Кривенко у Facebook 21 грудня.

Обидва депутати обрані до парламенту за списками партії «Об’єднання «Самопоміч».