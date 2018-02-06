Держкомтелерадіо не дав дозволу на ввезення ще 3 видань із Росії

Державний комітет телебачення і радіомовлення України відмовив у видачі дозволу на ввезення в Україну трьох видань із Росії.

«Держкомтелерадіо відмовив ТОВ «Дресс-Шоу» у видачі дозволу на ввезення в Україну з території країни-агресора Росії книг: Юрий Поляков. По ту сторону вдохновения (ТОВ «Видавництво АСТ»); «Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки» (ТОВ «Видавництво АСТ»); Андрей Рубанов. Патриот (ТОВ «Видавництво АСТ»), – повідомляє Держкомтелерадіо 6 лютого.

За повідомленням, наказ про відмову видано на підставі рішення експертної ради Держкомтелерадіо, члени якої визнали невідповідність змісту видання критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України. «Зокрема, у виданнях присутня пропаганда імперських геополітичних доктрин держави-агресора, символи комуністичного режиму і тоталітарного режиму держави-агресора, виправдання і визнання правомірним окупації території України тощо», – йдеться в повідомленні.

Загалом, повідомили у Держкомтелерадіо, суб’єктам господарювання дали дозволи на ввезення понад 10 тисяч найменувань видавничої продукції з Росії, а також з тимчасово окупованих територій. Водночас надано 257 відмов у видачі дозволів, з них 28 – на підставі негативних висновків експертної ради Держкомтелерадіо у зв’язку з невідповідністю видань критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України.

У травні 2017 року набрала чинності урядова постанова, відповідно до якої розповсюджувачі видавничої продукції з Росії та тимчасово окупованих територій України мають отримувати дозвіл від Держкомтелерадіо на ввезення видавничої продукції. Рішення про відмову у видачі дозволу ухвалює експертна рада.

Розповсюдження російських книг без відповідного дозволу карається штрафами. Водночас громадяни мають право ввозити російські книжки без спеціального дозволу в кількості не більше ніж 10 примірників на людину.