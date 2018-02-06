ЄС оприлюднив стратегію розширення європейської співдружності

Шість країн Західних Балкан, які не входять до Європейського союзу, можуть долучитися до співдружності «за життя нашого покоління», заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні під час розповіді про нову стратегію інтеграції балканського регіону.

«Сьогодні це зрозуміло і це є посланням – ми поділяємо спільне майбутнє всередині нашого Європейського союзу… Давайте долучимо Західні Балкани до ЄС не в далекому майбутньому, а в нашому поколінні», – сказала Моґеріні в Страсбурзі.

Стратегія, оприлюднена Європейською комісією 6 лютого, передбачає посилення співпраці ЄС з Албанією, Боснією й Герцеговиною, Косово, Македонією, Чорногорією й Сербією. Згідно з документом, Європейська комісія вважає, що останні дві країни до 2025 року можуть стати членами ЄС, якщо виконають усі вимоги.

Сербія, зокрема, має завершити підготовку «всеосяжного, юридично обов'язкового договору про нормалізацію» відносин з Косово.

Водночас відповідно до документа Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово та Македонія повинні достатньо добре просунутися на шляху до членства в ЄС до 2025 року.

Нова стратегія ЄС зосереджена на зміцненні верховенства права, безпеки та міграції, соціально-економічному розвитку, зв'язку між транспортом та енергією, відносинах у сфері цифрових технологій та розвитку примирення та добросусідських відносин між шістьма балканськими країнами.