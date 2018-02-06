Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
07 Лютий 2018, Київ 05:12
Новини | Міжнародні

ЄС оприлюднив стратегію розширення європейської співдружності

Федеріка Моґеріні

Шість країн Західних Балкан, які не входять до Європейського союзу, можуть долучитися до співдружності «за життя нашого покоління», заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні під час розповіді про нову стратегію інтеграції балканського регіону.

«Сьогодні це зрозуміло і це є посланням – ми поділяємо спільне майбутнє всередині нашого Європейського союзу… Давайте долучимо Західні Балкани до ЄС не в далекому майбутньому, а в нашому поколінні», – сказала Моґеріні в Страсбурзі.

Стратегія, оприлюднена Європейською комісією 6 лютого, передбачає посилення співпраці ЄС з Албанією, Боснією й Герцеговиною, Косово, Македонією, Чорногорією й Сербією. Згідно з документом, Європейська комісія вважає, що останні дві країни до 2025 року можуть стати членами ЄС, якщо виконають усі вимоги.

Сербія, зокрема, має завершити підготовку «всеосяжного, юридично обов'язкового договору про нормалізацію» відносин з Косово.

Водночас відповідно до документа Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово та Македонія повинні достатньо добре просунутися на шляху до членства в ЄС до 2025 року.

Нова стратегія ЄС зосереджена на зміцненні верховенства права, безпеки та міграції, соціально-економічному розвитку, зв'язку між транспортом та енергією, відносинах у сфері цифрових технологій та розвитку примирення та добросусідських відносин між шістьма балканськими країнами.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG