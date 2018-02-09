Президент Південної Кореї зустрівся з формальним головою КНДР

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін зустрівся з формальним головою держави КНДР Кім Йон Намом перед церемонією відкриття зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані.

Кім Йон Нам взяв участь у заході для гостей іноземних держав, який відбувся в місті-господарі Олімпіади в п’ятницю, 9 лютого.

90-річний Кім Йон Нам є головою Президії Верховних народних зборів – формального парламенту Північної Кореї, який затверджує рішення вищого керівництва. На цій посаді він здійснює низку функцій, які в інших країнах зазвичай виконують голови держави. Реально країною керує Кім Чен Ин – представник третього покоління владної в КНДР династії. На посадах голови Державної ради КНДР, голови владної Трудової партії Кореї і головнокомандувача Корейської народної армії він має найвищу фактичну владу в Північній Кореї.

Кім Йон Нам є найвищою посадовою особою Північної Кореї, яка коли-небудь відвідувала Південну Корею. Він прибув разом із Кім Йо Чжон, сестрою північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Вона є першим членом владною династії КНДР, яка відвідала Південною Корею з часів корейської війни в 1950–53 роках. Кім Йо Чжон потисла руку президентові Південної Кореї.

Північна Корея відправила на зимову Олімпіаду у Південну Корею 22 спортсменів, а також делегацію з більш ніж 400 музикантів, артистів і уболівальників.

Церемонія відкриття Ігор відбувається в ці хвилини. Команди Південної і Північної Кореї пройшли на ній спільною колоною. Змагання триватимуть до 25 лютого. За цей час Сеул сподівається провести міжкорейські переговори.