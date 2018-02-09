Гривня поновила зміцнення щодо долара на міжбанку

Українська національна валюта поновила зміцнення щодо долара США на міжбанківському валютному ринку. За результатами торгів 9 лютого середньозважений курс склав майже 27,06 гривні за долар, повідомив сайт «Мінфін».

Це на шість копійок менше, ніж було зафіксовано 8 лютого.

Упродовж торгів пропозиція валюти переважала попит, і лише наприкінці сесії пропозиція і попит урівноважилися.

Національний банк України встановив на 9 лютого курс гривні щодо долара США на рівні 27 гривень 12 копійок, послабивши національну валюту в межах копійки.

Гривня зміцнюється понад два тижні поспіль. 22 січня котирування сягнули 28 гривень 90 копійок за долар, відтоді національна валюта постійно посилювалася. Упродовж цих тижнів НБУ регулярно виходив на ринок, щоб викупити надлишок доларів і не допустити надмірних коливань.