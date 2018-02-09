Орбан: контракт із Румунією означає завершення російської «газової монополії»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що угода про імпорт природного газу з Румунії означатиме завершення «ери російської газової монополії» на угорському ринку.

Орбан заявив 9 лютого, що Угорщина планує отримувати з Румунії понад 4 мільярди кубометрів газу. Угорський прем’єр зазначив, що румунський імпорт може закрити понад половину потреб Угорщини в блакитному паливі до 2021 – 2022 років.

Орбан додав, що Угорщина вже побудувала газопровід до Румунії, яка також веде свою частину газогону в бік Угорщини.

Зараз Угорщина значною мірою залежить від імпорту нафти та газу з Росію. Росія також розширює єдину атомну електростанцію Угорщини.

Угорщина була змушена використовувати стратегічні запаси газу в січні 2009 року, коли європейський імпорт газу з Росії був тимчасово призупинений через цінові суперечності між Москвою та Україною, яка є транзитною країною для постачання російського газу.