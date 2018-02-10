Футбол: голкіпер Бойко повернувся до київського «Динамо»

Київський футбольний клуб «Динамо» орендував голкіпера Дениса Бойка, контракт якого належить турецькому «Бешикташу», повідомляє офіційний сайт столичної команди.

Термін дії договору про оренду закінчиться після завершення сезону 2017-2018 років.

Бойко є вихованцем київського «Динамо». У 2013 році його орендував «Дніпро». Пізніше команда з однойменного міста викупила контракт футболіста. У 2015 році разом з «Дніпром» Бойко дійшов до фіналу Ліги Європи. Після цього Бойко виступав за «Бешикташ» і іспанську «Малагу».

У січні воротар «Динамо» Максим Коваль на правах оренди перейшов до іспанського «Депортиво». Пізніше, під час тренувальних зборів, інший голкіпер киян Георгій Бущан отримав травму. За словами лікарів київського клубу, він вибув з гри щонайменше на місяць.