Голова «Роскомнагляду»: ресурси мають видалити розслідування Навального

Російські ресурси мають видалити зі своїх сайтів розслідування «Фонду боротьби з корупцією», заснованого опозиційним політиком Олексієм Навальним, заявив голова «Роскомнагляду» Олександр Жаров у коментарі РБК. Розслідування стосується бізнесмена Олега Дерипаски і віце-прем'єра Росії Сергія Приходька.

Він повідомив, що його відомство отримало рішення Усть-Лабінського районного суду в Краснодарському краї Росії «з забезпечувальним заходом з видалення цієї інформації». За його словами, у рішенні суду є сайт Навального – Navalny.com. Жаров додав, що постанова набуває чинності одразу.

«Відповідно, усі ресурси, які є в рішенні суду, були нами відразу поінформовані про те, що ця інформація за рішенням суду повинна бути видалена. Тепер відповідно до зазначеного в законі часу чекаємо дій цих ресурсів. А далі будемо діяти відповідно до законодавства», – заявив Жаров.

10 лютого співробітник заснованої Навальним організації «Фонд боротьби з корупцією» Георгій Албуров повідомив, що «Роскомнагляд» вніс до реєстру заборонених до розповсюдження матеріалів сторінку сайту Навального із розслідуванням, а також відеоролик на YouTube.

Напередодні повідомлення від «Роскомнагляду» про включення до цього реєстру матеріалів, присвячених розслідуванню Навального, отримали російське бюро Радіо Свобода і сайт «Медіазона». Суд у Краснодарському краї ухвалив рішення 9 лютого.

8 лютого з’явилося розслідування Фонду боротьби з корупцією, заснованого Навальним. Відповідно до нього, у серпні 2016 року заступник голови уряду Росії Сергій Приходько провів три дні на яхті бізнесмена Олега Дерипаски.

Заступник голови уряду Росії й мільярдер, як стверджує Навальний, плавали на судні біля берегів Норвегії разом із «дівчатами з ескорт-агентств». Це стало відомо з Instagram і книжки однієї з цих дівчат, яка називає себе «Настею Рибкою». Навальний вважає «хабарем» те, що Дерипаска «катає на власній яхті чиновника найвищого рангу», а також оплачує йому послуги «дівчат з ескорт-агентств» і переліт до Норвегії на своєму приватному літаку.

Представник Дерипаски заявив, що мільярдер не робив нічого незаконного, і зазначив, що він може звернутися до суду.