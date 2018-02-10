Ізраїль хоче миру, але продовжить захищати себе від будь-яких нападів – прем’єр

Ізраїль хоче миру, але продовжить захищати себе від будь-яких нападів, заявив прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу після того, як з території Сирії збили ізраїльський винищувач.

«Ізраїль хоче миру, але ми продовжимо захищати себе від будь-яких нападів і рішуче діяти проти будь-яких спроб Ірану встановити свою військову присутність в Сирії або де-небудь ще, які спрямовані проти нас», – цитує заяву Нетаньягу його прес-служба у Facebook.

Він додав, що провів консультації з міністром оборони й начальником генерального штабу.

«Наша політика абсолютно зрозуміла: Ізраїль буде захищати себе від будь-якого нападу і будь-яких спроб порушити його суверенітет. Сьогодні Іран здійснив таку спробу. Він порушив наш суверенітет, його безпілотник проник на ізраїльську територію з території Сирії. Сили ВПС Ізраїлю збили БПЛА і завдали удару по командному пункту, з якого він був запущений. Ізраїль також завдав удару по інших іранських і сирійських цілях, що загрожували нам», – зазначив прем’єр.

Він додав, що мав розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Я ще раз йому сказав про наше право і обов'язок захищатися від нападів на нас з території Сирії. Ми домовилися, що координація з питань безпеки між нашими військовими продовжиться», – заявив Нетаньягу.

Прем’єр повідомив, що також поспілкувався з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, якому розповів про інцидент.

Зранку 10 лютого ізраїльська армія повідомила, що збила над територією своєї країни іранських безпілотник. Військові заявили, що у відповідь атакували іранські об’єкти на території Сирії й знищили пункт, з якого з якого здійснювалося управління безпілотником.

Речник ізраїльської армії Джонатан Конрикус повідомив, що під час цієї атаки сирійські сили протиповітряної оборони підбили ізраїльський винищувач F16, який розбився на території Ізраїлю. Пілоти встигли катапультуватися, однак зазнали травм й були шпиталізовані.