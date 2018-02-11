Ізраїль атакував «сирійські та іранські» цілі на території Сирії

Ізраїль завдав авіаудару по сирійській системі протиповітряної оборони після того, як сирійська армія 10 лютого збила ізраїльський винищувач F-16. Ізраїльський генерал Томера Бара заявив, що авірейд став найпотужнішим з часу війни в Лівані в 1982 році. Всі літаки, що брали участь у бойовому вильоті, без втрат повернулися на базу.

Раніше ізраїльська авіація завдала удару по цілях на території Сирії, які назвала «іранськими». Це стало відповіддю Ізраїлю на перехоплення іранського безпілотника, запущеного з території Сирії. Об'єкти, які піддалися обстрілу, ізраїльська сторона назвала «системами управління безпілотниками». Під час цього авіанальоту, ізраїльські літаки були обстріляні з систем ППО Сирії. Один винищувач був збитий і впав на півночі Ізраїлю. Льотчики катапультувалися, але зазнали травм і були госпіталізовані.

Сирійське державне інформаційне агентство SANA заявило, що сирійські сили повітряної оборони відповіли на «нову ізраїльську агресію», перешкодивши нападу на військові позиції на півдні країни.

Втрата винищувача є першою з 2006 року, коли бойовики угруповання «Хезболла» збили ракетою ізраїльський вертоліт над Ліваном. Тоді загинули п’ять членів екіпажу.