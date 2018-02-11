У Росії впав пасажирський літак із 71 людиною на борту

Пасажирський літак Ан-148 «Саратовських авіаліній», що виконував рейс з Москви в місто Орськ Оренбурзької області, розбився вдень 11 лютого в Підмосков'ї.

На борту літака, за попередніми даними, перебувало 65 пасажирів і шість членів екіпажу. Шансів вижити у цих людей не було, вказує інформагенція «Інтерфакс» із посиланням на експерта.

Як передає російська державна інформагенція «РИА Новости» з посиланням на свої джерела, літак зник з радарів через дві хвилини після вильоту з аеропорту «Домодєдово».

Слідчий комітет Росії порушивкримінальну справу за ч. 3 ст. 263 Кримінального кодексу РФ «Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності смерть двох або більше осіб».