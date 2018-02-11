Вдень 11 лютого в Підмосков'ї розбився пасажирський літак із 71 людиною на борту, у тому числі троє дітей і шестеро членів екіпажу. За словами заступника міністра охорони здоров’я Росії Сергія Краєвого, в результаті авіакатастрофи ніхто не вижив. Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив розслідування авіакатастрофи в Підмосков’ї управлінню з особливо важливих справ. Прокурори – зі свого боку – перевірять дотримання вимог законодавства при здійсненні технічного обслуговування літака і роботу диспетчерських служб, повідомили в Генпрокуратурі Росії. Перевірятимуть, зокрема, роботу авіакомпанії «Саратовські авіалінії», якій належав літак.