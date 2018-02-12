У Києві через грип на карантин закрили 119 шкіл – влада

Влада Києва повідомляє, що через зростання захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції в столиці України на карантин закрили 119 шкіл.

При цьому, як повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург, захворюваність на грип і ГРВІ в Києві на 15% нижча від епідеміологічного порогу.

9 лютого влада Києва повідомляла, про припинення навчання в 75 школах.

Через зростання кількості випадків захворювання на грип повністю чи частково навчання припиняють школи в різних містах України, зокрема в Запоріжжі, Рівному, Львові, Миколаєві, Дніпрі.

Тим часом, Міністерство охорони здоров’я заявляє, що в Україні в жодній з областей епідемічний рівень захворюваності на грип і ГРВІ не перевищений, активність грипу залишається низькою.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, за минулий тиждень (29 січня – 4 лютого) на ГРВІ захворіли майже 214 тисяч людей.

Грип – це гостре респіраторне захворювання, яке викликається вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт. Лікарі зауважують, що організм людини з віком має все меншу здатність самостійно справлятися із захворюваннями, тому рекомендується зробити щеплення від грипу.