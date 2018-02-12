У січні зросли темпи інфляції – НБУ

Темпи споживчої інфляції в січні 2018 року прискорилися до 14,1% у річному вимірі з 13,7% у грудні 2017 року, заявили в Національному банку України.

НБУ пов’язує прискорення темпів інфляції зі «швидшими, ніж очікувалося, темпами зростання цін на сирі продукти та паливо».

Згідно з повідомленням, базова інфляція в січні прискорилася до 9,8% р/р (становила 0,7% у місячному вимірі) та в цілому відповідала прогнозу. Це відбулося внаслідок «більш суттєвого зростання цін на послуги, що враховуються у цьому показнику». Зокрема, суттєво підвищилися тарифи на утримання будинків та прибудинкових територій, кабельного телебачення та інтернету, а також вартість послуг охорони здоров’я, заявили НБУ.

25 січня Національний банк України оприлюднив прогноз, згідно з яким інфляція у 2018 році складе понад вісім відсотків.