На Донбасі загинув один, поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 12 лютого загинув один і були поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 11 обстрілів позицій Збройних сил України.

«На Луганському напрямку найбільша вогнева напруга спостерігалася у районі населеного пункту Кримське», – ідеться в ранковому зведенні. За повідомленням штабу, поблизу цього прифронтового села бойовики кілька разів вели вогонь зі 120- та 82-міліметрових мінометів, гранатометів і стрілецької зброї.

В угрупованні «ЛНР» заявили, що українські військові 13 лютого один раз порушили перемир’я. В угрупованні «ДНР» ще не повідомляли про бойові дії минулої доби.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.