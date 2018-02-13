У Чехії не мають інформації про відрядження Труханова до Праги

Міністерство промисловості та торгівлі Чехії та Міністерство закордонних справ цієї країни не мають інформації про відрядження мера Одеси Геннадія Труханова до Праги. Про це Радіо Свобода повідомили в прес-службах відомств.

12 лютого на сайті Одеської міської ради з'явилося розпорядження про відрядження Одеського міського голови Генадія Труханова до Праги «для проведення робочих переговорів на рівні Міністерства промисловості та торгівлі Чеської Республіки».

У Міністерстві промисловості повідомили Радіо Свобода, що не мають жодної інформації про візит Труханова та про його зустрічі у відомстві.

Прес-служба МЗС Чехії також повідомила про відсутність будь-якої інформації про візит мера Одеси до країни.

У посольстві України в Празі повідомили Радіо Свобода, що ніхто з органів Одеської міської влади не звертався до них з проханнями про сприяння в організації будь-яких візитів протягом останнього часу.

Одеський міський голова відсутній на своєму робочому місці вже 50 днів. 26 грудня 2017 року Геннадій Труханов пішов у 22-денну щорічну відпустку. Згідно з розпорядженням на сайті мерії, Труханов мав повернутися до роботи 18 січня. Утім в останній день відпочинку він подовжив його до 21 січня, а згодом відбув із робочим візитом до Греції.

Звідти міський голова полетів до Давосу на економічний форум. 29 січня він знову пішов у відпустку із формулюванням «без збереження заробітної плати строком 7 календарних днів». 5 лютого Труханов знову не з’явився у мерії, попри те, що його чергова відпустка завершилась. 8 лютого Труханов продовжив термін чергової відпустки до 11 лютого.

Восени 2017 року Національне антикорупційне бюро двічі проводило обшуки в Одеській міській раді, у кабінеті міського голови, за місцем його проживання. Слідчі дії проводились в рамках розслідування двох кримінальних проваджень стосовно завищення цін на ремонт одеських автодоріг і афери з майном комунального аеропорту. Сам Труханов тоді пояснив, що детективи НАБУ обшукували не його квартиру, а колишньої дружини. Також неодноразово протягом останніх років він називав «брехливими» звинувачення в наявності кількох громадянств, в тому числі російського.