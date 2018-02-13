У Кремлі заявляють, що не мають інформації про росіян, які загинули в Сирії і не були військовими

У Кремлі заявляють, що не мають інформації про росіян, які не є військовослужбовцями Росії і які могли б брати участь в бойових діях в Сирії.

«Як ви знаєте, ми в даному випадку оперуємо тими даними, які стосуються військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, які беруть участь в операції ВКС Росії в підтримку сирійської армії», – сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Він закликав не вважати першоджерелом повідомлення ЗМІ про загибель російських громадян в Сирії.

«Даних про інших росіян, які можуть перебувати в Сирії, ми не маємо», – додав речник Путіна.

Раніше російський політик, кандидат у президенти Григорій Явлінський звернувся до президента Росії Володимира Путіна з вимогою дати звіт про загибель росіян у Сирії.

Група розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила 12 лютого, що дізналася імена чотирьох росіян, загиблих у Сирії 7 лютого. Це Олексій Ладигін з Рязані, Володимир Логінов з Калінінграда, а також Станіслав Матвєєв та Ігор Косотуров з міста Асбест Свердловської області. Усі вони, імовірно, служили в російській «приватній військовій компанії Вагнера». При цьому Ладигін і Косотуров раніше воювали на боці сепаратистів у Донбасі.

Про те, що в Сирії під авіаудар міжнародної антитерористичної коаліції під командуванням США потрапили російські найманці, повідомляв американський телеканал CBS з посиланням на джерела в Пентагоні. За їхніми даними, це сталося в районі селища Хішам, де найманці нібито намагалися захопити нафтове родовище.

Міністерство оборони Росії відкидає повідомлення про загиблих при авіаударі росіян. У відомстві стверджують, що російських військовослужбовців у районі інциденту не було, а «місцеві ополченці» діяли без узгодження з російським командуванням.