У Києві пропонують перейменувати вулицю на честь Поповича

На сайті Київської міськради зареєстрували петицію про найменування вулиці Семашко на честь видатного українського філософа Мирослава Поповича.

«Микола Семашко був одним тим, хто створював радянську систему охорони здоров’я. Водночас на вулиці, яке носить його ім’я, прожив останні рокі свого життя видатний український філософ і мислитель Мирослав Попович», – йдеться у тексті петиції від 12 лютого.

Наразі цю ініціативу підтримали 241 людина, для розгляду петицію мають підписати 10 тисяч людей.

Професор, доктор філософських наук Попович помер 10 лютого у 87-річному віці. Він був одним із учасників ініціативи «Першого грудня», директором Інституту філософії імені Сковороди НАН України.

В академії наук зазначали, що наукові праці Поповича присвячені проблемам логіки, методології та філософії науки, філософії й історії культури.

Згідно з інформацією на сайті НАН, він вивчав проблеми свободи і прав людини, становлення відкритого суспільства, формування ідеології та ідейно-політичних засад державотворення, стану суспільної свідомості в посткомуністичній Україні, особливостей української нації і національної ментальності, шляхів гармонізації міжнаціональних і міжетнічних відносин, місця України в європейській спільноті.