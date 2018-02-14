«Справа Труханова»: суд переніс засідання щодо одного з фігурантів на 15 лютого

Солом’янський районний суд Києва до 15 лютого розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу одному з фігурантів справи про завдання збитків місцевому бюджету Одеси.

Суд ухвалив відкласти розгляд відводу головуючому судді Віктору Фоміну до 9:00 15 лютого.

Після розгляду питання про відвід суд продовжить розгляд клопотання про запобіжний захід Петрові Загодіренку, він є представником компанії, яка продавала будівлю, що раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян».

Національне антикорупційне бюро 14 лютого заявило про затримання в аеропорту «Бориспіль» міського голови Одеси і його заступника, яких підозрюють у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем.

Труханов заявив, що не має наміру «ховатися від слідства».

Перед цим, 13 лютого, детективи НАБУ і прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру чотирьом посадовцям мерії Одеси, у тому числі і чинному меру, ще трьох людей затримали.

За версією НАБУ, ці особи причетні до схеми із завдання збитків місцевому бюджету Одеси – у вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян», за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованим ліквідатором держпідприємства, за 11,5 мільйона гривень.

Восени 2017 року Національне антикорупційне бюро двічі проводило обшуки в Одеській міській раді, у кабінеті міського голови, за місцем його проживання. Сам Труханов тоді пояснив, що детективи НАБУ обшукували не його квартиру, а колишньої дружини.