«Талібан» адресував лист «американському народу» і нагадав про переговори

Угруповання «Талібан» у листі, поширеному 14 лютого, закликало «американський народ» тиснути на свій уряд стосовно виходу з Афганістану, нагадавши, що афганська війна – це найдовший конфлікт, до якого США були залучені, і вартістю «трильйони доларів».

Лист адресований «американському народу, офіційним особам незалежних неурядових організацій та миролюбним конгресменам».

У листі було підтверджено давню пропозицію Талібана про прямі переговори з США, у чому Вашингтон неодноразово відмовляв, заявивши, що мирні переговори мають бути між бойовиками та афганським урядом.

Після виведення з Афганістану більшої частини міжнародних сил під проводом НАТО там за двосторонньою домовленістю далі перебуває майже 10 тисяч американських військових, офіційно в небойових ролях, переважно як радники й інструктори.