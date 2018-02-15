Поліція: на фільтраційних пунктах біля наметового містечка під Радою виявлена зброя

Правоохоронці виявили зброю на фільтраційних пунктах біля наметового містечка під Верховною Радою, повідомила прес-служба Національної поліції.

«При проведенні фільтраційних заходів увагу працівників поліції привернув чоловік. При огляді в нього виявили пістолет зі «збитими» серією та номером. Чоловік – уродженець Вінницької області, 1968 року народження. Окрім того, на іншому пункті поліцейські виявили чоловіка, у якого знайшли ніж, ще в одного – телескопічну палицю, а в жінки – газовий балончик і піротехніку», – повідомила поліція.

15 лютого народний депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв повідомив, що правоохоронці затримали десятки активістів руху «Визволення». За його словами, керівник патрульної поліції Юрій Зозуля пояснив це сутичками під Солом’янським судом у Києві, де розглядали запобіжний захід для мера Одеси Геннадія Труханова.

Раніше поліція повідомляла, що близько 30 людей доставили до управлінь поліції через сутички біля Солом’янського районного суду Києва. Тоді правоохоронці зазначили, що вилучили в цих людей два пристрої для відстрілу гумових куль, дві телескопічні палиці, гранату, кілька ножів, газові балончики і димові шашки.

Суд відпустив мера Одеси Геннадія Труханова, підозрюваного в зловживанні службовим становищем, на поруки народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Дмитра Голубова.