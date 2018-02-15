Порошенко підписав указ про звільнення в запас військових строкової служби

Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови на строкову військову службу у 2018 році.

Як йдеться в оприлюдненому указі, звільняються в запас військовослужбовці строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр та вислужили встановлені строки строкової військової служби: у квітні – травні, серпні 2018 року; у жовтні – листопаді 2018 року.

Також звільняються в запас військові строкової служби, які вислужили встановлені строки строкової військової служби: у квітні – травні 2018 року; у жовтні – листопаді 2018 року.

Крім того, в указі визначаються на 2018 рік строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу: квітень – травень та жовтень – листопад.

У грудні 2014 року в Україні відновили строкову службу.