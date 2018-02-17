У 2017 році експорт товарів і послуг України склав понад 52 мільярди доларів – МЕРТ

У 2017 році експорт товарів і послуг України зріс на 16 відсотків у порівнянні з 2016 роком і склав 52,3 мільярда доларів, повідомила заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталія Микольська у Facebook.

За її словами, збільшення експорту відбулося у всіх галузях промисловості. Вона зазначила, що найбільше за минулий рік зріс експорт до ЄС, Росії, США, Туреччина та Китаю.

«Європейський союз – основний торговельний партнер України. Експорт товарів і послуг до ЄС за 2017 рік склав 20 мільярдів доларів США і зріс на 26,7 відсотка у порівнянні з 2016 роком. Питома вага ЄС в експорті товарів і послуг за 2017 рік склала 37,6 відсотка від загального обсягу зовнішньої торгівлі України», – написала Микольська.

За даними Державної служби статистики, експорт України у 2016 році склав 44,8 мільярда доларів.