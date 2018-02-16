Поліція: щонайменше 15 людей постраждали унаслідок зіткнення маршруток у Києві

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю двох маршруток на вулиці Олени Теліги в Києві постраждали щонайменше 15 людей, повідомив Радіо Свобода речник Національної поліції Ярослав Тракало.

«Поки що ми нарахували 15 осіб. Це попередня інформація, оскільки спершу прибули автомобілі «швидкої», після них уже патрульні. Ми не виключаємо, що когось «швидка» забрала до нашого приїзду. Зараз ми цю інформацію уточнюємо», – сказав Тракало.

Він додав, що двоє постраждалих у тяжкому стані.

16 лютого поліція Києва повідомила, що внаслідок ДТП за участю маршруток тяжко травмовані дві людини. Інформації про інших постраждалих не було. За попередніми даними, один із водіїв підрізав іншого. У результаті один автобус зіткнувся з електроопорою, а інший транспортний засіб виїхав на тротуар і вдарився в дерево.