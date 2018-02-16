Штаб: на Донбасі бойовики продовжують обстріли, використовують міномети і гранатомети

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі підтримувані Росією бойовики здійснили шість обстрілів позицій Збройних сил України.

Як повідомляє прес-центр штабу, на луганському напрямку сепаратисти неодноразово вели вогонь з мінометів калібру 82-міліметрів, гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів по опорних пунктах українських військових неподалік Луганського.

За даними штабу, на донецькому напрямку бойовики зі стрілецької зброї включно з кулеметами, порушували перемир’я біля Тарамчука.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у обстрілі околиці Горлівки, внаслідок обстрілу пошкоджені три будинки. В угрупованні «ДНР» наразі не повідомляють про оперативну ситуацію на територіях, захоплених тамтешніми бойовиками.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.