Адвокат: затриманого через пошкодження авто біля суду в Києві підозрюють у хуліганстві

Одесит Анатолій Мазур, який розтрощив сокирою авто біля Солом’янського районного суду міста Києва, підозрюється у вчинені хуліганства, повідомив Радіо Свобода його адвокат Дмитро Бойко.

За його даними, Мазура затримали як підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета).

Адвокат припускає, що запобіжний захід Анатолію Мазуру обиратимуть завтра, 17 лютого, і, скоріш за все, у Солом’янському районному суді, припускає адвокат, оскільки інцидент стався у Солом’янському районі. На його думку, в цьому може бути конфлікт інтересів і можливі відводи суддям цього суду.

«Дехто приходив висловлював свою думку щодо його дій, але він відповів, що це його громадянська позиція. Він напряму сказав, що стосується Труханова. Каже: «Можете мене за розбиті автівки посадити, коли Труханова за мільйони не посадили», – ось його слова», – розповідає Дмитро Бойко.

Поліція 16 лютого повідомила про затримання чоловіка, який розбив 13 автомобілів біля суду.

«Очевидці помітили чоловіка, який вийшов у двір Солом’янського районного суду на вулиці Шутова з сокирою в руках. Він відразу почав трощити припарковані автівки. Правоохоронці затримали чоловіка», – повідомляли в поліції.

Правоохоронці зазначили, що затриманий – 35-річний чоловік живе в Одесі і сьогодні приїхав до Києва.