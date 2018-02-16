«Батьківщина»: оприлюднене МЗС Росії фото з Тимошенко є провокацією

Партія «Батьківщина» заявляє, що фото за участі Юлії Тимошенко з кулуарів Мюнхенської конференції з безпеки, опубліковані МЗС Росії, є провокацією.

«Юлія Тимошенко та Григорій Немиря ніколи не були знайомі з чоловіком, який підійшов до них в кулуарах конференції», – йдеться у заяві.

У прес-службі партії пояснюють, що в усіх учасників конференції є бейджі з прізвищем, однак на них не вказуються посади і країни, які вони представляють.

«Фото з представником країни-агресора є навмисною провокацією», – додають в «Батьківщині».

Раніше сьогодні у Міністерстві закордонних справ Росії заявили про зустріч народного депутата, екс-прем'єра України Юлії Тимошенко і посла Росії в Німеччині Сергія Нечаєва у рамках Мюнхенської конференції з безпеки. Як повідомила речниця російського відомства Марія Захарова, Тимошенко і Нечаєв поспілкувалися у той час, коли відбувалася зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з його російським колегою Сергієм Лавровим.

Крім того, в офіційному twitter МЗС Росії було оприлюднене фото, на якому, зокрема, є Юлія Тимошенко.

У Мюнхені міністр закордонних справ України Павло Клімкін і його російський колега Сергій Лавров обговорили, зокрема, питання звільнення заручників та політичних в’язнів. За словами Клімкіна, зустріч з Сергієм Лавровим не принесла жодних результатів.

16 лютого в Німеччині розпочалася Мюнхенська конференція з безпеки, яка триватиме до 18 лютого. Головним чином світові лідери планують обговорити конфлікти в Україні та Сирії, а також ядерні амбіції Північної Кореї.

Клімкін повідомляв, що 16 лютого в Мюнхені відбудеться зустріч «нормандської четвірки» на рівні міністрів закордонних справ, однак з технічних причин її перенесли, ймовірно, на 17 лютого.