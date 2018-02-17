Президент України і генсекретар ООН дійшли згоди про миротворчу місію – Банкова

Президент України Петро Порошенко і генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш дійшли згоди щодо завдань очікуваної миротворчої місії ООН на Донбасі і обговорили порушення прав людини в окупованому Криму, повідомила 16 лютого прес-служба голови української держави.

Того дня Порошенко і Ґутерріш мали зустріч у рамках участі президента України у 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

«Під час зустрічі основну увагу було приділено обговоренню питання щодо перспектив розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. Співрозмовники дійшли згоди, що головним завданням майбутньої місії ООН має бути забезпечення повного мирного врегулювання ситуації на Донбасі та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах», – мовиться в повідомленні.

«Петро Порошенко та Антоніу Ґутерріш висловили стурбованість продовженням погіршення ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. У цьому контексті президент України наголосив на необхідності вжиття міжнародним співтовариством додаткових заходів із метою примусити Росію виконувати резолюції ГА ООН 71/205 та 72/190», – додали на Банковій.

Ці резолюції стосуються становища з правами людини в українських Криму й Севастополі за російської окупації і вимагають від Росії виконувати її обов’язки як окупанта відповідно до міжнародного права, припинити порушення прав людини, виконувати законодавство України на окупованій території, негайно звільнити незаконно затриманих, скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу тощо.

Петро Порошенко перебуває в Мюнхені в Німеччині для участі у щорічній конференції з питань безпеки. 16 лютого у своєму виступі на конференції він, зокрема, що гібридна війна, яку веде Росія, поступово перетворюється на повномасштабну світову гібридну війну, закликав не визнавати російських президентських виборів в окупованому Криму, не відновлювати повноваження Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи, не послаблювати санкції щодо Росії, а також «тримати відчиненими двері для України чи то в ЄС, чи то в НАТО». Під час виступу він також продемонстрував прапор Європейського союзу з Авдіївки поблизу Донецька, що лежить біля самої лінії протистояння з російськими гібридними силами на Донбасі, і наголосив: «Мої солдати вивісили прапор ЄС як символ кордону ЄС на Сході нашої країни. Сподіваюсь, що в майбутньому це так і буде».