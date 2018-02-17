Шевченківський районний суд міста Києва відпустив на поруки народних депутатів трьох затриманих учасників сутичок під Солом’янським районним судом Києва 15 лютого, повідомив в коментарі Радіо Свобода депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв.

Він уточнив, що крім нього, зголосилися взяти на поруки затриманих також ще троє депутатів, серед яких Семен Семенченко та Володимир Парасюк.

Соболєв, Семенченко і Парасюк ввечері 17 лютого також прийшли до зали Солом’янського суду Києва, де мають обрати запобіжний захід одеситу Анатолію Мазуру, що розтрощив сокирою авто біля цього суду 16 лютого.

Єгор Соболєв заявив, що депутати готові взяти на поруки і Анаталія Мазура.

Днями у Нацполіції повідомили, що через сутички під Солом’янським районним судом Києва 15 лютого поліція затримала трьох і відпустила 33 людей, яких раніше доправили до поліцейських відділків. Повідомлялося про відкриття у справі проваджень за трьома статтями – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, опір працівнику правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

15 лютого біля Солом’янського районного суду Києва, який розглядав запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову, сталися сутички між праворадикалами й невідомими чоловіками в чорному, а також між праворадикалами і правоохоронцями. Пізніше стало відомо про поранення одного поліцейського. Також згодом до будівлі суду прийшли представники праворадикальних організацій, зокрема «Нацдружин», «С14». Між ними і людьми в чорному виникли сутички, які згодом припинилися.