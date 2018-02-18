Військовий корабель США USS Carney увійшов у Чорне море

Американський ракетний есмінець USS Carney увійшов в акваторію Чорного моря, де приєднався до есмінця Ross для проведення морських операцій із безпеки, повідомляє сайт Шостого флоту ВМС США.

«Захід другого корабля ВМС США у Чорне море здійснюється в рамках графіка, який дозволяє ВМС США підтримувати операційну присутність в регіоні», – йдеться в заяві.

Операції американських військових моряків відповідають конвенції Монтре та міжнародному праву, відзначається в повідомленні.

«Військово-морський флот США має історію розбудови відносин з нашими партнерами в Чорному морі, що одночасно демонструє нашу спільну прихильність до регіональної безпеки та підвищує загальний рівень миру та стабільності», – наголосив представник есмінця Carney Пітер Галворсен.

Есмінці Carney та Ross базуються в порту Рота в Іспанії у складі Шостого флоту США. У січні Carney вже входив в акваторію Чорного моря. Він брав участь у спільних навчаннях із морською авіацією Військово-морських сил Збройних сил України.